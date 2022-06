Nazionale – stasera ultimo test della stagione

Questa sera, al Borussia-Park di Monchengladbach, l’Italia giocherà l’ultima partita della sua stagione prima di lasciare i giocatori alle meritate vacanze. La squadra di Mancini affronterà la Germania nella quarta giornata del gruppo A3 di Nations League, gruppo che l’Italia sta comandando a quota 5 punti. Il Ct sta affrontando questa competizione nel modo giusto, con l’obiettivo per cui era nata: sperimentare. A seguito dell’esclusione dai mondiali, è iniziata una vera rivoluzione a Coverciano: si vedono calciatori giovani, con poca esperienza che però giocano con leggerezza e a mente libera. Gli esempi sono Gnonto, Esposito e Gatti su tutti ma anche gli altri non sono da meno.

Germania e Italia si sono affrontate appena 10 giorni fa e in quel frangente la partita finì in pareggio con Kimmich che rispose al gol di Pellegrini. La formazione degli azzurri non dovrebbe essere molto diversa da quella che guadagnò un punto contro la squadra di Flick: il tridente avanzato dovrebbe vedere la conferma di Politano a destra, accompagnato da Raspadori e Gnonto. Nel ruolo di terzino sinistro Calabria è favorito su Di Lorenzo.

La Germania, dal canto suo, non è in un gran periodo di forma. È reduce da 4 pareggi consecutivi (tutti con il risultato di 1-1) e dunque vuole ottenere la prima vittoria della competizione. Flick si dovrebbe affidare al tridente Sane, Havertz, Muller e dovrebbe confermare l’alta percentuale di giocatori militanti nel Bayern Monaco.

L’auspicio per la nostra nazionale è che, oltre ad una vittoria ed una buona prestazione, si trovi un gol di un attaccante, cosa mai vista in questo mese di impegni.