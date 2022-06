Da un Paese all’altro, da una squadra all’altra, Dries Mertens sta facendo gola praticamente a tutti. Il rinnovo non è ancora arrivato, la scadenza sempre più vicina, le sensazioni di un prolungamento sono molto negative e ci sono squadre dappertutto, le quali chiedono informazioni per “Ciro”. Inizialmente la Lazio era speranzosa e voleva utilizzare Sarri come mezzo per raggiungere il fine. Il “no” di Dries ha attirato altre società che ci provano con costanza e desiderio di assicurarsi le prestazioni del piccoletto belga. L’ultima, in ordine cronologico, ad averci puntato, è stata la Roma. José Mourinho è pronto a sfregarsi le mani nel caso il numero 14 accettasse le avances dei giallorossi. La Roma farebbe di tutto pur di integrarlo nel progetto e portare sulla sponda opposta a quella laziale, il ragazzo di Lovanio.