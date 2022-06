Quella di Mario Rui è stata una stagione discreta. Con qualche alto in più rispetto agli anni precedenti. L’agente del portoghese, Mario Giuffredi, è di nuovo intervenuto a sua difesa, dopo la dichiarazione rilasciata successivamente all’acquisto di Olivera. Stavolta Giuffredi ha dichiarato: “Mario Rui è un grande professionista e il Napoli lo sa. Non è un caso la sua titolarità nella rosa. Sappiamo che ADL, Giuntoli, Spalletti e l’intero gruppo credono in lui, per questo sia noi che la società desideriamo continuare insieme a scrivere la storia del club, in caso di offerte, ci siederemo e tratteremo per trovare la soluzione più opportuna per tutti”. L’agente è stato chiaro ancora una volta, il suo cliente non vuole cedere centimetri alla concorrenza.