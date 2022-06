L’attaccante della Primavera del Napoli Giuseppe Ambrosino è stato inserito nella lista dei convocati dell’Italia Under 19 per effettuare la preparazione per l’Europeo in Slovacchia. Di seguito il comunicato del club: “Giuseppe Ambrosino convocato con la Nazionale Under 19. L’attaccante del Napoli Primavera inserito nella lista del Ct Carmine Nunziata per lo Stage che preluderà al Campionato Europeo di categoria che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 Luglio”.