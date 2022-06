Tuttosport – Asta Bremer, le 4 Big di A sul brasiliano: la posizione del Napoli

Non si placano le voci attorno al brasiliano del Torino Gleison Bremer, gioiello della difesa granata, che dal canto suo ha intenzione di scatenare un’asta per il classe ’97. Il ragazzo gradirebbe restare in Italia, ma condizione imprescindibile per la sua nuova squadra sarà quella di giocare la Champions ed avere ambizioni di vertice in campionato.

L’Inter lo corteggia da circa sei mesi, come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, che parla di “Un sostanziale preaccordo tra il club nerazzurro e il brasiliano”. Viste le difficoltà emerse per Botman, però, anche il Milan è tornato alla carica: “Il Diavolo compare e scompare attorno a Bremer”. Poi resta sempre viva l’ipotesi Napoli: “Dipenderà dal destino di Koulibaly, infatti, una sua cessione a cifre record porterebbe i vertici azzurri a lubrificare di nuovo i canali per Bremer”. Resta infine sullo sfondo la Juventus “Silente, ma che potrebbe provarci in caso di partenza di De Ligt”.