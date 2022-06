L’Italia staserà giocherà con la Germania per la prima giornata di Nations League, una nuova competizione che significa ripartenza per la Nazionale di Mancini.

Il ct farà dei cambi rispetto alla partita contro l’Argentina e quindi, ci sarà una rivoluzione: in particolare, tra gli azzurri che sono in Nazionale, potrebbe andare in panchina Di Lorenzo, che ha sofferto tanto Messi, per far inserire Di Lorenzo, mentre potrebbe giocare dall’inizio Matteo Politano, dopo che ha saltato gli Europei dello scorso anno. Inoltre, il ct potrebbe cambiare anche l’intera formazione di movimento, con l’unico confermato che sarebbe Donnarumma.

Questa la probabile formazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct Mancini