Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache di Napoli, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus in scadenza di contratto il 30 giugno, vuole raggiungere al più presto un accordo con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis è in costante contatto con l’agente del giocatore Federico Pastorello e cerca di portare avanti la trattativa. Per arrivare a Napoli Bernardeschi dovrebbe scendere ad un ingaggio di 3 milioni più bonus, rinunciando ai 4 milioni, per una durata di due anni di contratto.

Ma l’accelerazione nella trattativa per Bernardeschi spinge sempre più lontano Dries Mertens. ADL attende un contatto diretto con il giocatore per ribadire l’offerta di un contratto annuale con ingaggio ridotto a 1,5 milioni più bonus. Soluzione, però, che non soddisfa il belga.