Riscatto Anguissa, CorrMezz svela: ecco le cifre e la durata del contratto

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle cifre e la durata del contratto di Frank Zambo Anguissa, riscattato ieri dal Napoli:

“Il Napoli ha già prodotto i primi annunci, i tweet presidenziali per Olivera e il riscatto di Frank Zambo Anguissa dal Fulham per 15 milioni di euro che saranno corrisposti in tre anni. Il centrocampista camerunense ha sottoscritto un contratto quadriennale che gli consentirà di percepire 2,2 milioni a stagione. Spalletti in mezzo al campo riparte da una certezza: Anguissa, che per forza esplosivaecapacità di pulire il possesso palla, si è affermato come un giocatore fondamentale nei meccanismi di gioco”.