Secondo quanto riporta il quotidiano Roma, mancano solamente i risultati di Real Madrid e Liverpool per consolidare la classifica del Ranking Uefa, ma in qualunque modo si concluda la finale di Champions il Bayern Monaco resta in vetta.

Per quanto riguarda le squadre della Serie A, all’ottavo posto troviamo la Juventus, prima tra le italiane, seguita dalla Roma che nonostante la vittoria in Conference League è riuscita solamente a confermare l’undicesimo posto.

Inter e Atalanta raggiungono rispettivamente il 23° e il 24° posto, mentre Napoli chiude solamente al 25º.