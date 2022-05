Il Punto sul Campionato – Il pagellone della Serie A 2021-22. Ottima stagione per il Napoli. Capolavoro Milan, l’Inter spreca. La Juve è rimandata, bene le romane e la Fiorentina

Si è da poco conclusa la Serie A 2021-22, e l’ultima giornata ha emesso i verdetti finali. Il Milan si è laureato campione d’Italia vincendo contro il Sassuolo. Inutile il largo successo dell’Inter ai danni della Sampdoria, che si deve così accontentare del secondo posto. La lotta per un posto in Europa invece, ha visto la Roma giungere sesta in virtù della vittoria sul Torino, e la Fiorentina approdare in Conference League, superando la Juventus. Niente da fare per l’Atalanta, che è stata addirittura sconfitta dall’Empoli. In zona salvezza, la Salernitana è stata travolta dall’Udinese, ma è riuscita ugualmente ad ottenere la miracolosa permanenza in Serie A. Infatti, il Cagliari ha sprecato un’occasione d’oro e non è andata oltre lo 0-0 con il già retrocesso Venezia.

Questo campionato è stato a dir poco anomalo. Era da tanto che non si vedeva una stagione con così tante squadre in grado di dare filo da torcere, specie se si ripensa agli ultimi anni, dove spesso alcune partite contro compagini di media classifica equivalevano a passeggiate di salute. Non a caso, è difficile individuare veri e propri flop nel conseguimento dei propri obiettivi, mentre invece, fioccano le sorprese e i buoni riscontri di più di una società. Sia in alta classifica che in zona salvezza, senza dimenticare chi è giunto a metà classifica, dimostrando di aver raggiunto quella posizione con enorme stile.

Milan: Voto 10

Campionato perfetto, si potrebbe concludere così. I rossoneri hanno meritato la vittoria finale per quanto dimostrato sul rettangolo verde. I meriti di Stefano Pioli sono principalmente due. Il primo è quello di aver costruito un gruppo ben saldo, ciò che è stato il vero punto di forza del Diavolo. Il secondo però, viene parecchio sottovalutato, ovvero la gestione dell’imprevisto. Sono tante le compagini ad aver avuto problemi su infortuni e assenze dell’ultimo minuto. Il Milan è quella che più di tutte ha saputo rimediare a queste difficoltà, senza trovare variazioni negli esiti. In un campionato simile, possedere un aspetto del genere è un punto a favore, forse quello decisivo.

Il mix di giovani (Rafael Leao, Sandro Tonali, ecc.) e di gente esperta (Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, ecc) ha permesso di trovare un equilibrio perfetto tra la spensieratezza e la giusta mentalità per affrontare i big match. Non a caso, lo scudetto dei rossoneri è passato soprattutto dalla vittoria nel derby contro i cugini nerazzurri e da quella contro il Napoli. Partite non semplici, risolte con la giusta mentalità e voglia di vincere. E, non sono mancate vittorie colme di gioco e divertimento, lì dove serviva scatenare il proprio potenziale.

Inter: Voto 8

I grandi favoriti della vigilia hanno perso un titolo che fino a gennaio sembrava già conquistato. La squadra di Simone Inzaghi, fino ad allora, aveva stradominato in tutto: gioco, potenziale, mentalità. Però, il girone di ritorno ha riscontrato alcune criticità non enormi, ma sufficienti a lasciarsi sfilare di mano il titolo. Una di queste è la gestione dell’imprevisto, grande merito dei rossoneri. Non è stata trovata una soluzione adeguata allo stop di Marcelo Brozovic, perno del centrocampo. La sua assenza è coincisa con il momento più difficile della stagione interista. Altro fattore, questo invece decisivo, la sufficienza con cui si è affrontato il recupero contro il Bologna. Per mesi, si è pensato a quella sfida come una passerella e niente di più. Ne è poi risultata una dolorosa sconfitta, figlia di quell’atteggiamento, che ha di fatto condannato la Beneamata al secondo posto.

Una squadra che punta al titolo, non può affrontare una qualsiasi partita con sufficienza o pensando di aver già vinto. Di lati positivi però, oltre la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa, ce ne sono stati tanti. Ad esempio, aver avuto un team fortissimo, con un gioco spettacolare e in grado di poter vincere in scioltezza in questa stagione. Non era così scontato a inizio stagione. Top assoluti giocatori come Milan Skriniar e Ivan Perisic, due dei perni di questa squadra.

Napoli: Voto 8

Il Napoli ha terminato il suo campionato in terza posizione. Una stagione che porterà tanti rimpianti agli azzurri, che potevano con un po’ di consapevolezza e di fortuna puntare a qualcosa in più del piazzamento. In una stagione simile, folle come non mai, tutto era possibile. Allo stesso tempo, non tutto è da buttare, visto che la Champions League mancava da ben due stagioni. La figura di Luciano Spalletti è stata di enorme peso nel risollevare un ambiente apparso come indifferente dopo il drammatico finale della precedente stagione. Al netto delle critiche che gli si possono porre a proposito di alcune scelte, bisogna riconoscergli questo lavoro. Non a caso, in campo più che la figura del singolo, è spiccato un ottimo lavoro di gruppo, che ha sì visto alcuni elementi in maggior risalto, senza però perdere di vista la compattezza di squadra.

Per queste ragioni, individuare un vero e proprio top non è semplice. Come può essere proposto un nome, può venirne fuori un altro meritevole di essere considerato. Indubbiamente, gente come David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Stanislav Lobotka, André-Franck Zambo Anguissa, Victor Osimhen e Dries Mertens meritano una citazione. Tuttavia, a fare la differenza è stato il lavoro di gruppo, che ha permesso sia di esaltare il loro potenziale che quello dei compagni.

Juventus: Voto 6,5

Stagione appena sufficiente per i bianconeri. Nel precampionato, si parlava di scudetto, sogno che è arenato dopo le primissime giornate. Per il resto dell’annata, si è rincorso a lungo, senza però mai realmente avvicinarsi al primo posto. Ci si è dovuti accontentare della quarta piazza. Va bene che da questo campionato non bisognava aspettarsi grandi cose e che doveva porre le basi per una nuova Juve, ma l’atteggiamento dimostrato sul terreno di gioco non è stato dei migliori. Spesso si è avuta l’impressione di sforzarsi quel minimo che bastava per ottenere i 3 punti, senza andare oltre. Un atteggiamento negativo, che non può appartenere ad una squadra che mira a queste collocazioni.

Il lavoro di Massimiliano Allegri, tornato in questa stagione sulla panchina bianconera, è attualmente ingiudicabile. Serve un’ulteriore stagione per poter comprendere quale direzione abbia preso la nuova Juventus. Sicuramente, la figura di Dusan Vlahovic, l’uomo che ha inaugurato questo nuovo corso, sarà centrale. Il resto, verrà fatto dal mercato estivo.

Lazio: Voto 7,5

Positiva la prima stagione al timone dei biancocelesti per Maurizio Sarri. La corsa all’Europa era molto densa, ma per quanto fatto vedere sul rettangolo verde, la qualificazione non è mai stata messa in dubbio. Nel corso dell’annata, vi sono stati frequenti alti e bassi, che si sono attenuati nel corso della stagione. Non a caso, la squadra è migliorata con il tempo. In molti, hanno sperato di poter rivedere una squadra fotocopia del vecchio Napoli dell’allenatore toscano. Così non è stato. La Lazio di Sarri ha giocato in maniera diversa, esaltando le qualità realizzative di Ciro Immobile, l’immensa classe di Sergej Milinkovic-Savic e il dono di una seconda giovinezza a Pedro.

Il punto debole è stato la difesa. Troppi i gol subiti dinanzi ad un attacco molto prolifico. Spesso alcuni errori dei difensori sono costati dei punti preziosi. Nel complesso però, è arrivato un quinto posto che esalta i meriti dimostrati dai biancocelesti.

Roma: Voto 7,5

Mezzo voto in più per la conquista della Conference League. Questa poteva divenire una stagione facilmente dimenticabile, ma si è trasformata in una di quelle annate difficili da dimenticare. La squadra di José Mourinho non sempre ha brillato per gioco, ma ha saputo reagire a momenti difficili sfruttando la tipica mentalità trasmessa dall’allenatore portoghese. Non a caso, nel mese di febbraio, i giallorossi sembravano destinati a crollare e ad abbandonare la corsa per l’Europa League. Ne è invece venuta un’importante serie di risultati utili consecutivi che ha permesso di agguantare il sesto posto.

In particolare, ha brillato di luce propria Tammy Abraham. Il bomber inglese è stato il vero uomo in più in campo dei capitolini. Presente sia in zona gol che in supporto alla squadra, la sua prima annata in Serie A è stata più che positiva. Ottima stagione anche per Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, senza tralasciare la scoperta dell’interessante Nicola Zalewski, giovane che ha stupito gli addetti ai lavori.

Fiorentina: Voto 8

Un vero e proprio capolavoro quello di Vincenzo Italiano. C’erano delle buone aspettative sulla viola, ma in pochi immaginavano che si potesse raggiungere un livello simile in così poco tempo. I toscani hanno brillato per il gioco proposto e la spensieratezza con cui hanno affrontato delle sfide che solo la stagione precedente sembravano insormontabili. Unico neo, alcuni brutti passi falsi che hanno rischiato di compromettere la stagione e di negare l’accesso all’Europa, che invece è arrivato. Infatti, in virtù del settimo posto, la Fiorentina disputerà la prossima edizione della Conference League. Questo sarà un importante banco di prova che permetterà di testare il reale valore di questa squadra contro altre compagini europee. Ottimo risultato, anche se si tiene conto della parenza a gennaio di Dusan Vlahovic.

Non è mancato l’apporto di uomini di peso come Igor, Lucas Torreira e Nico Gonzalez, alcuni dei migliori elementi della squadra. Però, a fare la differenza è stata la coesione del gruppo, e lì si è vista la mano dell’allenatore. Una missione non semplice, specie se si pensa a cosa era l’ambiente fiorentino fino alla scorsa stagione.

Atalanta: Voto 5

Una delle maggiori delusioni di questa stagione. La Dea, dopo essere partita fortissimo, è progressivamente calata, passando dalla lotta per lo scudetto all’esclusione dalle coppe europee. Nella seconda parte stagionale, agli orobici sono venute a mancare le certezze. Fin troppa l’incertezza e la mancanza di lucidità in certe uscite, soprattutto casalinghe, che hanno condannato la squadra di Gian Piero Gasperini. Di questa annata, si può salvare ben poco, se non apprendere la lezione che in certi momenti è necessario cambiare se si vuole agguantare un risultato.

Hellas Verona: Voto 8

Altra grande stagione per gli scaligeri. Ma a differenza di quelle trascorse con Ivan Juric, questa lasciava meno possibilità di strafare. Ad essere stato fondamentale è la scelta di puntare su Igor Tudor. Il tecnico ha valorizzato al massimo le potenzialità dei suoi, all’interno di un’espressione corale e spettacolare. In particolare, ne hanno giovato Antonin Barak, Gianluca Caprari e Giovanni Simeone. Il trio dei gialloblù è stato un vero e proprio incubo per le difese avversarie. La salvezza è stata raggiunta con largo anticipo, e c’è stata anche la possibilità di lottare per l’Europa. Tuttavia, il nono posto finale non toglie nulla ai veronesi, anzi, è la conferma di essere arrivati dopo le 8 sorelle. Niente male.

Torino: Voto 8

L’ennesima ottima stagione di Ivan Juric. Dopo aver lasciato la panchina dell’Hellas Verona, si è accasato a quella del Toro. Al suo arrivo, l’ambiente era depresso e privo di entusiasmo. Ma, con il suo spirito e voglia di fare, è riuscito non solo a rianimare la squadra, ma a ridarle una competitività che sembrava smarrita. In particolare, i granata hanno spesso fatto bene contro le big del campionato, però venendo meno nei dettagli, forse l’unico aspetto non positivo di questa annata. Però nel complesso, l’esito di questa stagione è da accogliere con festa, perché finalmente il Torino sembra essere rinato. Inoltre, la figura di Geison Bremer, miglior difensore di questa stagione della Serie A, ha contribuito a rendere la difesa dei granata tra le migliori del torneo. Solo applausi per questo club.

Sassuolo: Voto 7,5

Non era semplice per i neroverdi ripartire dall’addio di Roberto De Zerbi. Ma questa stagione non solo ha dimostrato che ciò è possibile, ma che questo modello è di assoluto livello. La prima stagione in Serie A di Alessio Dionisi è stata eccellente. I neroverdi sono stati il più grande spauracchio delle big in questa stagione, arrivando a batterle o a soffiarle dei punti in più uscite. Il tutto, condito da un gioco spettacolare, che ha esaltato le figure dell’attacco, tra qui l’immenso Domenico Berardi, il potente Gianluca Scamacca, il frizzante Giacomo Raspadori, e il sottovalutato Hamed Junior Traorè. A volte però, è mancata la giusta consapevolezza, cosa che può capitare se punti su un gruppo molto giovane. Quel che però questa società ha dimostrato, è che con i giovani, per giunta italiani, si può lavorare.

Udinese: Voto 7

Una bella sorpresa di questo campionato. L’esonero di Luca Gotti sembrava avere poco senso in una squadra che stava portando a termine la sua missione seppur con un po’ di fatica. Ma il suo sostituto, Gabriele Cioffi, è partito da quel lavoro riuscendo ad esaltarlo. I friulani hanno mostrato un gioco divertente, soprattutto letale in contropiede, una delle principali armi a disposizione. Sono tanti gli elementi che hanno contribuito a questo buon campionato. Due di questi sono i laterali, Nahuel Molina e Destiny Udogie, oggetto del desiderio di vari club di alta fascia. Davanti però, hanno influito molto la potenza di Beto e la velocità di Gerard Deulofeu, che da tempo non si esprimeva a questi livelli. Promossi a pieni voti.

Bologna: Voto 6,5

Bene anche la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. I primi mesi avevano addirittura lasciato pensare ad una possibile qualificazione in Europa. Tutto reso impossibile da una difficile situazione tra infortuni e covid. La cavalcata dei felsinei si è frenata tanto da arrivare a non navigare in acque troppo tranquille. Però, nel finale di stagione, sono arrivate quelle risposte che hanno consentito una tranquilla salvezza, compresi degli importanti risultati contro alcune delle big del campionato. Grandi meriti vanno a Marko Arnautovic, che ha sì sofferto di vari problemi fisici, ma i cui gol hanno avuto un enorme peso. Bene anche Lukasz Skorupski, Aaron Hickey e Arthur Theate.

Empoli: Voto 6,5

Stagione a due volti per gli empolesi. Nel corso della prima parte, si sono affermati come la principale sorpresa di questo campionato, mentre nella seconda è arrivata un’interminabile serie di gare senza vittoria che hanno frenato il rendimento. Aurelio Andreazzoli ha ereditato un gruppo molto giovane, che ha fatto rendere attraverso un gioco frizzante e divertente. In particolare, tra questi è da segnalare Nedim Bajrami, trequartista dal piede magico. I nomi da segnalare sono veramente tanti, tra cui Guglielmo Vicario, Mattia Viti, Andrea Pinamonti. A conferma che questa squadra è stata soprattutto un gruppo molto coeso e unito, anche in un periodo che poteva portare più di una preoccupazione. Però, certi cali non vanno più ripetuti, perché possono costare caro.

Sampdoria: Voto 6

Stagione sufficiente solo perché è stato raggiunto l’obiettivo prefissato. I doriani non hanno mai brillato per proposta, e soprattutto per atteggiamento psicologico. Con Roberto D’Aversa prima e Marco Giampaolo dopo, l’impressione è quella che la squadra giocasse con numerose preoccupazioni, avvolta dalla paura, senza riuscire a fare uno scatto mentale. Il raggiungimento dell’obiettivo stagionale è dovuto soprattutto alla corsa a rilento nella lotta salvezza. Con una battaglia più avvincente, difficilmente sarebbe arrivato questo risultato. Bisogna salvare ben poco da questa annata, se non la consapevolezza che la lotta salvezza non va affrontata sperando continuamente in passi falsi delle dirette concorrenti.

Spezia: Voto 8

Grandissima la stagione degli aquilotti, forse la squadra partita a inizio stagione con più difficoltà. La difficile situazione del covid ha impedito di svolgere una preparazione adeguata. Il blocco del mercato ha costretto la dirigenza ad acquistare numerosi giocatori senza pensare a come integrarli nel gruppo. Nessuno avrebbe scommesso un euro su una loro possibile salvezza. Però, Thiago Motta ha compiuto un lavoro stratosferico, uno dei migliori di questa stagione. Il tecnico è stato per più volte a un passo dall’esonero, e in ogni situazione di difficoltà è sempre riuscito a trarre il meglio dal materiale a disposizione. Il grande merito è quello di aver creato un gruppo che è forse il più unito della Serie A. Infatti, emergono sì calciatori come Ivan Provedel o Martin Erlic, ma questa salvezza è stata merito di un gruppo che ha agito unito, credendo in un’impresa a cui nessuno probabilmente dava credito.

Salernitana: Voto 7

4 per la prima parte di stagione, 10 per il finale. I granata hanno cominciato la stagione avendo l’urgenza di cambiare dirigenza, ma allo stesso tempo commettendo numerosi errori e compromettendo la lotta salvezza, già difficile visto il materiale a disposizione. Poi, quando l’esclusione dalla Serie A sembrava cosa fatta, è arrivata l’offerta di Danilo Iervolino, che ha rilevato il club, puntando fin da subito ad una salvezza all’apparenza impossibile. La scelta della figura di Walter Sabatini ha permesso di allestire un instant team con l’obiettivo di provarci. Però il mercato ha visto arrivare anche calciatori molto interessanti, tra cui Ederson, già sul taccuino di più di una società. Ma, la decisione più importante, è stata quella di puntare sul maestro delle salvezze Davide Nicola.

L’allenatore ha ricompattato il gruppo, riuscendo nell’impresa di dare un’identità a quella che sembrava nient’altro che un’accozzaglia di figurine. I risultati pian piano sono arrivati, e con essi è stata ottenuta una salvezza miracolosa, che entra di diritto nelle pagine di storia della Serie A.

Cagliari: Voto 3

Un’annata completamente sbagliata quella dei sardi. L’inspiegabile esonero di Leonardo Semplici e quello inconcepibile di Walter Mazzarri, hanno gettato nel caos più profondo un gruppo che è sì forte, ma aveva bisogno di una scossa che non è arrivata. La partita finale con il Venezia è la fotografia della stagione: c’è la possibilità di ottenere un risultato, che puntualmente non arriva. Con il capitale e i giocatori a disposizione, era un imperativo fare più di una possibile lotta alla salvezza. La retrocessione è più che meritata per quello che ha raccontato il campo. Un obiettivo nel massimo campionato non può essere raggiunto solamente dalle figurine, ma in particolare da un ambiente sereno, che a Cagliari non è presente.

Genoa: Voto 4

Altra stagione molto caotica, culminata con una meritata retrocessione. Il cambio di proprietà ha visto alternarsi tre figure in panchina: Davide Ballardini, Andriy Shevchenko e Alexander Blessin. Dal punto di vista del campo, sono state troppo poche le vittorie per sperare nella salvezza. Soprattutto, sono stati pochissimi i gol. In più di una situazione, siglare quel gol sarebbe stato importantissimo per poter ottenere la permanenza in Serie A. Perché l’idea di gioco, in particolare con l’allenatore tedesco, non è mancata. Ma senza qualcuno che segna, o con una squadra ben rodata, anche per il più bravo dei tecnici è difficile compiere imprese di questo calibro.

Venezia: Voto 5

E dire che la prima parte di stagione era stata molto buona. I lagunari, dopo aver proposto alcuni giocatori interessanti e un buon gioco, sono crollati alla lunga perdendo un gran numero di partite, con la complicità dell’inesperienza e del poco materiale a disposizione. L’allenatore Paolo Zanetti ha cercato di estrarre il massimo da questo gruppo, riuscendoci in parte. Salvare questa squadra sarebbe stato un miracolo, che però non è arrivato, anche se di responsabilità in negativo ce ne sono fino ad un certo punto. Lì dove è stato possibile, gli arancioneroverdi hanno dato il massimo, pur non raggiungendo l’obiettivo. In tutto ciò, bisogna valutare il complesso: questa non era una squadra attrezzata per salvarsi. Si è fatto il massimo, che però, anche a causa di un po’ di sfortuna, non è bastato.