Oggi La Repubblica ha scritto del possibile addio a parametro zero di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno:

“Diverso il discorso per Mertens, che difficilmente rinnoverà il suo contratto per due motivi: la netta decurtazione dello stipendio che gli ha prospettato Adl e lo spazio ridotto ricevuto da Spalletti. Il belga si sente ancora integro e la chiamata di Sarri ha lusingato il “falso nueve”. Per questo c’è una fascia che scotta: chi sarà l’erede di Insigne?”.