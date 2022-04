TMW, Valcareggi: “Il Napoli va rifondato completamente! Esonero Spalletti? Vi dico la mia”

Il noto procuratore, Fulvio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Se mai ADL dovesse decidere in modo clamoroso di esonerare Spalletti, la soluzione sarebbe solo una: il ritorno di Sarri! Ad ogni modo Spalletti è tra i migliori allenatori d’Europa e sarebbe stupido lasciarlo andare per una brutta sconfitta con l’Empoli.

Il match coni toscani è stato parecchio rocambolesco! L’errore di Meret ha condizionato la parte finale e, sicuramente, l’allenatore ha poche colpe quando accadono episodi del genere. Luciano ha diversi demeriti ma ha preparato sempre bene le partite! Complici del calo del Napoli anche le brutte partite di Insigne, Koulibaly e soprattutto Zielinski, da anni ormai parte del cuore pulsante della squadra”.