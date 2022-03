Tacchinardi: “Dybala al Napoli? Talento assoluto ma ci penserei a prenderlo, vi spiego”

L’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul futuro dell’ormai partente, Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Vedrei benissimo l’argentino al Napoli! Dybala fu ad un passo dal club di ADL quando ancora giocava nel Palermo, poi arrivò il sorpasso della Juventus e tutti sappiamo come è andata a finire.

Per me sarebbe perfetto all’ombra del Vesuvio più che all’Inter anche se ci penserei bene prima di prenderlo. Visto l’ingaggio esorbitante che chiede, dovrebbe dare anche qualche garanzia in più dal punto di vista fisico. Se l’attaccante dovesse riuscire a garantire solo 20 partite all’anno, allora non sarebbe un vero e proprio affare”.