Mundo Deportivo – Napoli, Fabian vuole tornare in Spagna: ci ha già provato il Barcellona

Il Mundo Deportivo parla del futuro di Fabian Ruiz che, molto probabilmente, la prossima estate si trasferirà tornando in Spagna.

L’ex Betis, infatti, ha la volontà di tornare al suo paese di nascita: il quotidiano racconta che proprio il Barcellona ha provato tre volte ad acquistarlo. La prima nel 2019, perché fu una richiesta di Valverde, ma in quell’estate De Laurentiis chiedeva 80 milioni di euro. Un anno dopo, ci fu la richiesta del suo ex allenatore Quique Setien: anche in quel caso le richieste economiche furono troppo alte.



L’ultima volta che il Barça ha provato a prendere Fabian Ruiz è stata la scorsa estate: richieste un po’ più basse ma comunque molto importanti.