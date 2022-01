La Salernitana ha trovato l’ attaccante: arriva dall’Inghilterra

Come riportato da Sky e Gianlucadimarzio.com, la Salernitana ha trovato il suo numero nove per comporre l’Instant Team che ha la responsabilità di salvare la squadra. Il nome è quello di Lys Mousset, giocatore francese in arrivo dallo Sheffield United, squadra militante in Championship. La formula scelta è quella del prestito semestrale con diritto di riscatto in caso di salvezza.

Cresciuto nei vivai di Le Havre e Bournemouth, si tratta di un attaccante fisico ma è anche molto tecnico, bravo in fase di finalizzazione. Questa stagione ha siglato tre reti in sette partite di campionato, bottino buono visto che è reduce da un biennio caratterizzato da diversi problemi fisici.

Si tratterebbe del sesto acquisto dopo Sepe, Mazzocchi, Verdi, Fazio ed Ederson. La Salernitana sta prendendo forma e le intenzioni di Iervolino e Sabatini di tentare l’impresa sono più che nitide.