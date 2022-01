Arrivano conferme dalla Spagna sul futuro del terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava. Come riporta Marca, il calciatore, seguito per tanto tempo dal Napoli, è a Madrid per firmare con l’Atletico di Simeone. I colchoneros hanno sfruttato la scadenza di contratto del mozambicano e proveranno inoltre ad averlo subito. Gli azzurri, invece, saranno costretti a guardarsi altrove per un rinforzo in vista della prossima stagione.