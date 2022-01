Primavera – Il Napoli chiude per il giovanissimo Ascolese

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe definito l’ingaggio a zero del difensore centrale classe 2005 Aniello Ascolese, che andrà a far parte con ogni probabilità della Primavera. Il calciatore arriva dal Parma, dove non rientrava più nei piani del club. Il trasferimento sarà a titolo definitivo:

