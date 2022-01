ULTIM’ORA Sky – Il Napoli torna su un vecchio obiettivo di mercato per la fascia sinistra

Continuano ad arrivare voci sulla ricerca da parte del Napoli di un terzino sinistro. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sono registrati dei contatti con l’Ajax per Nicolas Tagliafico, classe ’92. Tuttavia, la trattativa con i Lancieri risulta essere complicata sebbene il calciatore sia in scadenza di contratto nel 2023. Segnali sulla fattibilità della trattativa arriveranno a metà settimana, che siano essi positivi o negativi.

Argentino ma con passaporto italiano, Tagliafico era già finito nel mirino del Napoli tempo fa. Fu tra i protagonisti della straordinaria cavalcata che portò il club in semifinale di Champions nel 2019, ma oltre a questo ha vinto la Copa Sudamericana con l’Independiente e partecipato ai Mondiali con la maglia della sua nazionale.