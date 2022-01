ULTIM’ORA – Buone notizie in casa Bologna: due guariti dal Covid in vista del Napoli

Buone notizie in casa Bologna in vista del match con il Napoli: i felsinei potranno contare infatti sui recuperi di Gary Medel e di Emanuel Vignato, entrambi risultati negativi al tampone. Smaltito dunque il Covid, con il tecnico Sinisa Mihajlovic che li avrà a disposizione in vista del monday match previsto con gli azzurri.

I due sono fermi da sette giorni, da capire se, soprattutto per Medel, il tecnico serbo deciderà per l’impiego dal primo minuto, essendo l’ex Inter un perno della retroguardia dei rossoblù.