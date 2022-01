Cagliari, tre nuovi positivi al Covid: annullata la conferenza di Mazzarri

Il Cagliari, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa dell’allenatore Walter Mazzarri. Alla vigilia della sfida contro la Roma, infatti, sono stati accertati tre nuovi casi di positività al Covid-19 dopo gli ordinari test programmati dal club.

Nella nota, si legge, i giocatori che hanno contratto il virus sono: Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato, tutti vaccinati, asintomatici e in isolamento. Si aggiungono ad altri 5 giocatori della Primavera che non sono entrati in contatto con il gruppo squadra. Sono in programma nuovi test in attesa di definire la lista dei convocati dei sardi per la sfida di campionato di domani alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma