Birindelli: “Qualche giocatore sembrava aver perso stimoli, ma Spalletti ha fatto capire loro che devono rimboccarsi le maniche”

Alessandro Birindelli, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Tmw del mercato del Napoli e del campionato che la squadra azzurra potrebbe fare. Le sue parole:

“Sono curioso di vedere il Napoli del mio amico Spalletti, che una bella squadra. Qualche giocatore che è stato sotto i riflettori sembrava aver perso stimoli, ma il tecnico ha fatto capire loro che non se ne andranno e che devono rimboccarsi le maniche. Al suo Napoli serve uno come Petagna. Se con un Emerson Palmieri sarebbero stati i favoriti? Non vedo perché no, visto che lo sono stati anche negli scorsi anni. Serve solo rivitalizzare un ambiente un po’ appiattito e questo Luciano sa come farlo”.