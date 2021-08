TMW – Fiorentina e Milan su Politano, ma per il Napoli è incedibile

Secondo quanto riportato da TMW, Matteo Politano è uno dei nomi che fa largo nella lista della dirigenza della Fiorentina per rinforzare la rosa.

L’esterno azzurro sarebbe il preferito per i viola, superando anche le candidature di Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Anche il nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, è un grande estimatore di Politano: di fatto i due si sono incrociati ai tempi del Perugia nella stagione 2012-13.

Nonostante tutto, la trattativa che porterebbe Politano a Firenze sembra molto difficile: l’esterno azzurro è infatti uno dei punti fermi di Spalletti e anche il Napoli lo considera incedibile, come riporta TMW.

Inoltre, anche il Milan avrebbe sondato la strada per Politano, ma il discorso non cambia: la società azzurra non ha intenzione di privarsi dell’attaccante.