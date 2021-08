Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato degli azzurri. Di seguito le sue parole:

Sulle uscite “Spalletti si aspetta un rinforzo a centrocampo, visto anche che a giorni ci sarà il via libera per Gaetano alla Cremonese. Luciano non è uno che dice bugie, ma nel caso in cui il Marsiglia non dovesse trovare un esterno, allora potrebbe chiamare il napoli accettando le condizioni per Ounas (prestito con obbligo di riscatto). Per Manolas il Napoli vorrebbe soltanto una cessione a titolo definitivo, per poter reinvestire subito il ricavato”.

Sulle entrate “Lo scambio tra il difensore greco e Camara è impossibile, dato che l’Olympiacos valuta di più il suo calciatore. Negli ultimi giorni potrebbe muoversi qualcosa in casa azzurra”.