Genoa-Napoli, i convocati di Spalletti: la decisione su Zielinski

La SSC Napoli ha comunicato sui propri canali social la lista dei convocati per il match di domani contro il Genoa. Assenti Demme e Osimhen, rispettivamente per infortunio e squalifica, così come Piotr Zielinski, che non è riuscito a recuperare dopo il problema al quadricipite destro che l’ha costretto ad uscire durante Napoli-Venezia. Di seguito la lista ufficiale:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus.

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Palmiero, Fabian Ruiz.

Attaccanti: Insigne, Politano, Petagna, Lozano, Ounas.