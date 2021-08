Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di TMW Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della squadra azzurra. Queste le sue parole:

“In questo momento credo che Insigne non abbia alcuna intenzione di lasciare il Napoli. Gli azzurri valuteranno solo offerte importanti per Manolas, qualora ne arrivino, per poi cercare di definire la cessione. Ci sono voci anche per Adam Ounas, che è valutato intorno ai 15-20 milioni di euro: qualcosa può accadere”.