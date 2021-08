Lorenzo Insigne è un calciatore fortemente in bilico in questo Napoli e la sua situazione va valutata attentamente giorno per giorno. Oggi provare a capire l’epilogo può risultare quasi impossibile.

Come riporta Ciro Venerato nel corso della puntata della “Domenica Sportiva Estate”, al momento è tutto fermo sulla situazione Insigne e sul rinnovo e tre club pensano a lui sul mercato. Queste le sue parole:

“L’Inter ha fatto un sondaggio sia per Insigne che per Correa della Lazio. Al momento, la valutazione che il Napoli fa di lui si assesta sui 30 milioni. Marotta ha provato ad imbastire un’operazione da meno di 15 milioni +il cartellino di Alexis Sanchez, ma il cileno guadagna troppo per le casse azzurre. Anche l’Everton potrebbe formulare un’offerta per Insigne, mentre l’Atletico Madrid è un’ipotesi del prossimo anno nel caso andasse via a 0″.