Il mercato in casa Napoli ha un’accelerata in questi ultimi giorni del calciomercato: infatti, Giuntoli è al lavoro per dare a Spalletti quei due rinforzi in grado di completare la rosa.

Uno di questi è il ruolo del terzino sinistro, dove la prima scelta è rappresentata da Emerson Palmieri, che, però, ha un ingaggio troppo elevato e al momento non c’è apertura al prestito; per questo motivo, si valutano anche altri profili.

Uno di questi è il giovane Estupinan, terzino del Villareal e miglior laterale sinistro dell’ultima Coppa America; i contatti con gli spagnoli sono fitti per trovare un accordo e portare l’ecuadoregno a Napoli.

Ma, si muove qualcosa anche in uscita: da giorni l’Olympiacos ha manifestato l’interesse per il difensore greco, che non è incedibile. Al momento, sia le richieste del Napoli sia l’ingaggio frena un po’ l’offensiva dei greci, ma la trattativa va avanti e il greco può anche andare via.