Repubblica – Non solo Benfica, il futuro di Mario Rui potrebbe essere lontano da Napoli: le ultime

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha fatto il punto sul futuro del terzino sinistro, Mario Rui:

“Il Napoli potrebbe valutare una proposta per Mario Rui nel tentativo di rivoluzionare del tutto la fascia sinistra! Il terzino portoghese è seguito da diverse squadre in Turchia, su tutte Trazbonspor e Fenerbache. Se dovesse arrivare una buona offerta il club di ADL la valuterà senz’altro. Effettivamente gli azzurri per provare a strappare Nuno Tavares avevano già offerto il cartellino dell’ex Empoli per abbassare le pretese del Benfica. Il club portoghese ha rifiutato ma Mario Rui potrebbe comunque lasciare il capoluogo campano“.