Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono tra gli indiziati a lasciare il Napoli per consentire agli azzurri di far cassa per finanziare la campagna acquisti. Secondo Calciomercato.com però, il presidente De Laurentiis non farà sconti e ha già comunicato ai rispettivi entourage che non intende abbassare le pretese per i due. Le richieste sono di 70 milioni per il senegalese e 60 per lo spagnolo.