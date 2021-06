La Slovacchia ha battuto la Polonia per 2-1 nel primo match del girone E degli Europei. Uno dei protagonisti del match è stato Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Attraverso il sito dell’Uefa, il nuovo giocatore del Trabzonspor ha commentato la vittoria dei suoi: “È incredibile, è difficile da descrivere. Poche persone si aspettavano la vittoria oggi, ma ci siamo riusciti. Poteva andare meglio, non giocavo una partita da un mese, ma mi sentivo bene”.