Sportitalia – Llorente aspetta la decisione del Napoli: le ultime

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato dagli studi di Sportitalia del futuro di Fernando Llorente. Dopo la positività al Covid di Victor Osimhen il Napoli aveva deciso di non cederlo subito, aspettando gli ultimi 10 giorni di mercato per provare a piazzarlo in maniera tale da non perderlo a zero. Nelle ultime settimane si era registrato l’interesse della Juventus, che dovrà decidere il da farsi per quanto riguarda l’acquisto di un centravanti: sul taccuino dei bianconeri ci sono, infatti, diverse opzioni, tra cui Fabio Quagliarella. Llorente intanto resta in attesa di una decisione del Napoli; se questa non sarà immediata, la situazione entrerà nel vivo dal 20 gennaio.