Mertens potrebbe tornare a Udine: il Napoli ci spera

Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, a Udine il Napoli potrebbe avere una buona notizia. Si tratterebbe del ritorno di Dries Mertens, anche se dalla panchina, nella gara di domenica prossima contro i bianconeri in programma alle ore 15:00. Un ritorno fondamentale per gli azzurri, viste le grandi difficoltà incontrate dall’attacco partenopeo anche ieri contro lo Spezia, in una partita in cui la squadra ha dominato e attaccato ma non ha segnato e questo potrebbe essere anche causato da qualcosa che non va nella testa dei calciatori, forti ma che si perdono nelle distrazioni e negli errori.