Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro lo Spezia ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: “E’ una sconfitta che arriva a sorpresa dopo la bella vittoria contro il Cagliari. Penso che in un momento delicato qualche difficoltà è normale che arrivi, ma la squadra ha un grande allenatore e una notevole qualità, quindi sarà in grado di uscirne senza problemi”.