Alvino: “Inserita una clausola su Zielinski, ecco a quanto anmonta”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, ha parlato a Ne parliamo il lunedì, programma in onda su Canale 8, di quel che sta accadendo in casa azzurra:

“Il Napoli ha sempre creduto in Piotr Zielinski. Il centrocampista ha realizzato due goal meravigliosi contro il Cagliari alla Sardegna Arena, ma le sue qualità erano già note. Vi posso dire che pur di non rischiare di perdere il calciatore in futuro, Aurelio De Laurentiis ha inserito una clausola di valore molto elevato sull’ex Empoli, che ammonta a cento milioni di euro. Nella società azzurra un po’ tutti sono convinti che il polacco possa definitivamente esplodere e diventare un calciatore top. Ecco perché si è deciso di tutelarsi in qualche modo e credo che la scelta sia giusta“.