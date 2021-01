Daino: “Il Napoli deve dare continuità! Su Gattuso e Osimhen…”

Daniele Daino parla ai microfoni di Marte Sport Live, della situazione del Napoli:

“Il Napoli adesso deve dimostrare di avere continuità. Il calcio è cambiato notevolmente negli ultimi anni, quindi ogni allenatore ha delle caratteristiche ben precise. E’ fondamentale mantenere il proprio profilo, ma è necessario avere delle contromisure in base all’avversario. Gattuso è cresciuto molto nelle letture e questo potrà aiutare il Napoli nei prossimi appuntamenti. Sarà molto importante il recupero di Osimhen. Il Milan, ad esempio, è bravissimo ad adattarsi: sa anche ripartire che diventa un concetto importante nel corso di alcune partite. Non so se i rossoneri potranno vincere lo scudetto, ma stanno facendo un campionato importante anche senza Ibrahimovic. Il match di mercoledì contro la Juve è un primo esame, ma per lo scudetto bisogna aspettare a marzo”.