Pedullà: “Milik-Napoli storia disastrosa! Questa la situazione”

Continua a tenere banco la situazione delicata tra Milik e il Napoli. A delineare le ultime sulla questione è Alfredo Pedullà ai microfoni di Canale 8:

“Quella di Milik è una questione disastrosa. Nessuno darà meno di 10 milioni di euro e più vai avanti più la situazione si delinea. La linea di De Laurentiis è sempre la stessa, perchè non ha la minima intenzione di regalarlo e , per quanto mi riguarda, fa bene. Milik ha rifiutato, in modo poco carino, anche l’offerta dei 4 milioni di euro della Fiorentina. Ora è giusto che il pallino del gioco ce l’ha il Napoli”.