Pedullà su Maksimovic: “Rinnovo distante, l’Inter vuole prenderlo a zero”

Contratto in scadenza, come quello di Mertens, un agente come Ramadani che ha chiesto un congruo aumento e al momento non ci sono accordi. Probabilmente Maksimovic ed il Napoli si riaggiorneranno molto presto, intanto l’Inter resta in contatto, fortemente interessata a un profilo del genere a parametro zero. Ricordiamo che Nikola ha giocato anche in una difesa a tre in un momento della sua carriera, centrale duttile e tecnicamente indiscutibile. Ha pagato la grande valutazione data nel momento del suo trasferimento dal Torino, ma nell’ultimo periodo ha dimostrato tutte le sue qualità. Lo riporta Alfredo Pedullà sul sito alfredopedulla.com.