Resta in bilico il futuro di Fernando Llorente. Non solo Bologna sullo spagnola, anche la Sampdoria ha messo gli occhi sull’attaccante azzurro che, in caso di cessione di Bonazzoli al Torino, andrebbe a rinforzare il reparto offensivo della squadra di mister Ranieri. A riportarlo, l’esperto di calciomercato Sportitalia, Alfredo Pedullà.