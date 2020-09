Sportmediaset – Milik, l’intreccio continua: la Juventus è sempre dietro la porta

La Juventus continua la propria ricerca al nuovo bomber per la prossima stagione. In cima alla lista bianconera c’è l’attaccante del Barcellona, Luis Suarez. La sua situazione, però, non è tra le più semplici. Oltre alle divergenze con la società, Suarez deve necessariamente ottenere il passaporto comunitario e le tempistiche non aiutano la Juventus. Per questo motivo si continua a monitorare le situazioni di Dzeko e Milik. Se non si dovesse arrivare a Suarez, restano due piste apertissime. Lo riporta Sportmediaset.