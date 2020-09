SKY – Infortunio Zaniolo, si teme per il crociato: la situazione

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull’infortunio di Nicolò Zaniolo, durante il match Olanda-Italia. Ecco quanto riferisce Sky:

“Stasera, durante Olanda-Italia, Zaniolo si è nuovamente infortunato e si teme per il crociato del ginocchio sinistro (quello operato a gennaio da Mariani era il destro). C’è grande preoccupazione quindi in casa Roma e ora sarà da capire se verrà confermata la prima diagnosi e come eventualmente verrà trattata dopo la risonanza a cui si sottoporrà Zaniolo nelle prossime ore”.

Qui le dichiarazioni del Prof. Ferretti: “E’ una distorsione del ginocchio importante. I termini di paragone con l’altro ginocchio sono difficili perché operato. Aspettiamo domani per una diagnosi definitiva”.