Sassuolo, in arrivo un esterno sinistro: si sblocca la cessione di Boga al Napoli?

Il talento del Sassuolo, Jeremie Boga, è cercato da diverse squadre: Napoli, Atalanta, squadre inglesi e tedesche. Da tempo la società di De Laurentiis è sulle sue tracce, ma non è facile strapparlo ai neroverdi che vorrebbero ricavarne una fortuna. Le scelte di mercato del Sassuolo, però, fanno intendere che l’esterno sinistro sarà ceduto. Infatti, la società emiliana sta per chiudere l’arrivo di un’ala sinistra, Nicolás Schiappacasse dell‘Atletico Madrid. Oggi sono previste anche le visite mediche. In rosa, inoltre, hanno già un altro esterno sinistro: Lukas Haraslin.

Una nuova ala che arriva, un’altra già in rosa, fanno presagire un addio di Jeremie Boga?