Milik-Roma, l’attaccante è pronto ad accettare: due i motivi

Le parole di De Laurentiis, “Milik scelga la sua squadra, possibilmente la Roma, o sarà tribuna per l’intera stagione fino alla fine del suo contratto”, hanno spaventato Arek Milik. Per questo motivo l’attaccante del Napoli si sta convincendo ad accettare la proposta della Roma. Il sogno del polacco era la Juve, che prima lo ha sedotto e poi abbandonato, ma ora la Roma è la destinazione più probabile. Arek non vuole perdere gli Europei, e per questo non ha intenzione di fare tribuna. Ascolterà le parole di ADL. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.