Gattuso, nel corso della conferenza di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, ha spiegato come nella prossima stagione Hirving Lozano possa essere fra le sorprese del campionato. Intanto, però, il futuro dell’esterno messicano è ancora in dubbio. In settimana è previsto un incontro tra il suo agente Mino Raiola (in visita ora a Castel di Sangro, leggi qui per approfondire) e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.