A Castel di Sangro, nel ritiro del Napoli, è arrivato anche l’importante agente Mino Raiola. La sua visita, però, non è dovuta per parlare di mercato (ad esempio di Bernardeschi) ma solo per una visita di cortesia a due suoi assistiti, Manolas e Lozano. Al momento è a pranzo con De Laurentiis, Gattuso, Giuntoli e Edo DL, ma non è esclusa una chiacchiera sulla trattativa Milik-Bernardeschi. Seguiranno aggiornamenti. Lo riferisce Sky Sport.