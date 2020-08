Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano campano Il Mattino, il Benfica si sarebbe fatto avanti per strappare Stanislav Lobotka al Napoli. Il centrocampista slovacco però, arrivato solo a gennaio per un prezzo vicino ai 25 milioni di euro, ha stroncato sul nascere la possibile trattativa. Non ha collezionato molte presenze in questi primi sei mesi ma è convinto di volersi giocare le sue possibilità all’ombra del Vesuvio.