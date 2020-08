Inter, terminato l’incontro Zhang-Conte: questi i dettagli della discussione

Si è da poco concluso l’incontro, in una villa fuori Milano, tra il presidente dell’Inter, Zhang, e Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus e della Nazionale, pareva essere non più tanto convinto di voler continuare con questo progetto dopo la cocente sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. L’incontro di oggi pomeriggio infatti serviva proprio a questo, decidere definitivamente il futuro dell’allenatore dell’Inter.

La decisione è stata presa, dopo più di un’ora e mezza di discussione, ma alla fine Antonio Conte sarà ancora il tecnico dei nerazzurri. Il tutto è stato reso ufficiale attraverso un comunicato apparso sul sito del club milanese.