Gerard Lopez, presidente del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni “Le Petit Lillios” sulla situazione di Victor Osimhen. Di seguito le sue parole:

“Avevamo diverse offerte per Osimhen. Abbiamo parlato molto, con lui c’è un rapporto eccezionale. Mi ha chiesto un consiglio e gli ho detto il nome del club che pensiamo sia meglio per lui, per il suo stile di gioco, l’allenatore e per il bene della sua carriera. Il Napoli? È una squadra di poco inferiore a Juventus o il Barcellona, ma è alla pari dell’Atletico Madrid ad esempio. Se ci andrà, diventerà la star dei partenopei. Nella vita di un calciatore, avere Napoli ai tuoi piedi deve essere qualcosa di magnifico e Victor ha la forza di giocare sotto pressione”.