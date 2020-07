MN – Milik, ok a contropartite. Priorità Under, occasione Bernardeschi e Pellegrini. Su Lucas Moura…

Mancano altre dieci giornate di campionato e c’è una Champions League ancora in ballo, il mercato, però, è già bollente. Il Napoli non si ferma ad Osimhen e sta cercando un esterno offensivo di fascia destra. Un sostituto di Josè Callejon. La società partenopea vorrebbe inserire Arek Milik nella trattativa per Cengiz Under con la Roma e chiede il cartellino del turco più un conguaglio a favore. Al momento, i giallorossi non aprono a questa opzione e vogliono soldi cash. Under è l’obiettivo principale del Napoli, che nelle ultime ore ha aperto alla possibilità di accettare contropartite tecniche per Milik: piacciono Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi della Juventus, quest’ultimo, però, guadagna 4 milioni netti fino al 2022. Arek è nel mirino anche del Tottenham. Si è parlato di un possibile inserimento di Lucas Moura: difficile perché il brasiliano percepisce 5 milioni a stagione. La priorità del Napoli resta Under, ma gli azzurri, prima di affondare il colpo, si guardano attorno e valutano tutte le occasioni.