Boga, il fratello lancia indizi: “Giuntoli si è espresso su Jeremie”

Non solo calcio giocato. Nell’agenda di Giuntoli, oltre i lunghi festeggiamenti per la quinta coppa Italia della storia azzurra, anche diversi importanti impegni di calciomercato.

Secondo quanto riferito dal fratello-agente, l’ipotesi di portare Jeremie Boga al San Paolo diventa sempre più plausibile, considerando le diverse potenziali cessioni in attacco che il ds partenopeo dovrà gestire ed il marcato interesse per l’attaccante del Sassuolo ma in proprietà del Chelsea.

Queste le parole di Daniel Boga a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Fa molto piacere sentire gli elogi di un grande dirigente quale è Cristiano Giuntoli: il ds lavora per un club di altissimo livello e sapere di un possibile interesse per Jeremie non può che lusingarlo ulteriormente”.