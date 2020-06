Festeggiamenti, Oms bacchetta: “Sbagliato scendere in strada, scongiuriamo un Atalanta bis”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, interviene alla trasmissione Rai ‘Agorà‘, bacchettando i tifosi azzurri:

“Fa male vedere le immagini dei festeggiamenti di ieri a Napoli, non era ancora il momento. Abbiamo accettato le deroghe proposte dalla Figc per consentire lo svolgimento del campionato, ma scendere così in piazza mi è sembrato troppo”.

“Per fortuna questo è accaduto a Napoli, dove il governatore della Regione ed il sindaco della Città hanno adottato misure impeccabili per arginare la diffusione. Direi comunque di stare attenti, non avete idea di quanto abbia inciso sul contagio la partita tra Atalanta e Valencia in Champions, prima del Lockdown”.